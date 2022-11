Napoli e provincia vittime del maltempo, prorogata ancora l’allerta meteo

In queste ore Napoli e la provincia sono state colpita da una violenta bomba d’acqua, che non ha risparmiato nemmeno le altre città della Campania inferendo danni in diverse cittadine.

“La grande pioggia che nel pomeriggio di oggi ha investito il nostro territorio ha causato grandi danni allo stadio Solaro. Eravamo al campo dove era in programma la nostra seduta di allenamento che purtroppo non ha avuto luogo” E’ quanto si legge sulla pagina facebook della squadra di calcio ‘Ercolanese 1924 “Le immagini che in queste ore girano sui social testimoniano la gravità dell’evento e per fortuna c’è stata solo una grande paura”.

Intanto, un piccolo smottamento si è verificato in un tratto di strada che conduce al Vesuvio. L’acqua piovana ha provocato il cedimento di un piccolo pezzo di muro di cinta su sede stradale. In serata, da quanto si apprende, la strada è stata rimessa in sicurezza ed è percorribile. Senso unico alternato su via Benedetto Cozzolino all’altezza cimitero dove si sta intervenendo per rimettere in sicurezza un tratto stradale.

DISAGI A TORRE DEL GRECO

Ieri il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, si è scagliato contro la Regione Campania. “Abbiamo registrato l’abbattersi sulla città e sull’intera regione – sia lungo la fascia costiera, sia nelle zone più interne – di una vera e propria bomba d’acqua, non preannunciata dal bollettino meteorologico regionale che, al contrario, segnalava per la giornata odierna, un’allerta meteo di colore giallo. Quanto verificatosi nelle ultime ore, pertanto, non era prevedibile, nè era possibile – sulla base del parametro regionale indicatoci – ordinare chiusure o sospensioni di pubblici servizi. Analogamente, per la giornata di domani, 05 Novembre, quanto segnalato dai competenti organi regionali della Campania, è un’allerta meteo di colore giallo. Non sembrano, al momento, essere rilevati danni a persone del nostro territorio. Stiamo intervenendo su tutte le criticità segnalate, cercando di ripristinare una corretta ed ordinata circolazione veicolare, mettendo in sicurezza tutte le zone a rischio. Raccomando e invito tutti i cittadini alla massima prudenza“, scrive Palomba.

Maltempo a Napoli, fulmine tra le case provoca un incendio

Ieri pomeriggio un fulmine è caduto a Napoli est provocando un incendio in una zona verde situata tra Ponticelli, Barra e San Giorgio a Cremano. Le alte fiamme sono state avvistate dai residenti che hanno, immediatamente, allertato i vigili del fuoco: in poco tempo il fuoco è stato domato.

IL VIDEO DEL FULMINE

ALLERTA METEO

E’ in vigore su tutta la Campania fino alle 8 di sabato 5 novembre, un’allerta meteo della Protezione Civile regionale per precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale, venti forti e mare agitato con rischio idrogeologico di livello Giallo.

Alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, la Protezione Civile ha prorogato la criticità fino alle 23.59 di domani sui settori centro meridionali della Campania e, in particolare, sulle zone 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), zona 5 (Tusciano e Alto Sele), zona 6 (Piano Sele e Alto Cilento), zona 7 (Tanagro), zona 8 (Basso Cilento).

La perturbazione continuerà ad insistere sui settori centro-meridionali della regione portando precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, venti forti-settentrionali e mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte.

LE RACCOMANDAZIONI

Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale Venti forti-settentrionali e mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte.

La Protezione civile regionale raccomanda di prestare attenzione, anche in assenza di precipitazioni, ai fenomeni connessi ad un rischio idrogeologico localizzato in particolare sulle zone 3 e 5 dove potrebbero ancora verificarsi occasionali fenomeni franosi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, ruscellamenti, allagamenti e caduta massi anche senza pioggia.