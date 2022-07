Napoli, scarcerato Caldarelli: era finito in cella per estorsione

È tornato pienamente libero Raffaele Caldarelli dell’omonimo gruppo attivo nella zona delle Case Nuove. Il magistrato di Sorveglianza ha infatti revocato la misura della libertà vigilata dando pieno accoglimento al- l’istanza avanzata dal suo avvocato, Sergio Lino Morra. La misura di sicurezza per Caldarelli era stata posta in essere dal giugno del 2021.

Il 51enne era stato arrestato l’ultima volta nel febbraio del 2015 con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Caldarelli era stato condannato a cinque anni e quattro mesi, in seguito aveva poi ottenuto il trasferimento in casa lavoro, per poi essere scarcerato con la libertà vigilata. Adesso la piena libertà.