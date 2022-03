Il vergognoso sondaggio del consigliere di Pavia: “Se ci invadono, Napoli da sacrificare”

Ha del vergognoso quanto scritto da Niccolò Fraschini, Consigliere Comunale di Pavia, nelle proprie storie Instagram. Il politico lombardo ha chiesto ai suoi followers?: “Se una potenza straniera invadesse l’Italia, quale città sareste disposti a rinunciare? E perchè proprio Napoli? – Poi, i due box in basso con le risposte possibili – “Fate la vostra scelta, Napoli o Napoli?“.

Le parole di Niccolò Fraschini ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Il Consigliere ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: “Vorrei capire cosa mi si chiede? Quella è una storia condivisa sul mio profilo privato di Instagram, vorrei capire come è diventata di pubblico dominio. E’ un profilo chiuso con un numero di follower limitato, pensavo potessero vederlo poche persone. E’ un contenuto ironico privato”.

Inoltre, Fraschini, ha aggiunto: “E’ fuori luogo di parlare di istigazione all’odio, c’è in corso un’aggressione all’Ucraina, non mi sembra il caso. Si sta parlando di rinuncia dell’Ucraina a Donbass e Crimea, allora io a questo mi riferivo: se l’Italia dovesse rinunciare ad un territorio, io ho proposto il nome di Napoli. Questa dote dell’autoironia non è una caratteristica degli abitanti della città partenopea. Hanno questa caratteristica della permalosità, era una cosa che doveva rimanere nella mia cerchia di amici e non la posso modificare”.

Il precedente

Già in passato, nel 2020, Niccolò Fraschini scrisse sui social: “Noi lombardi veniamo schifati da gente che periodicamente vive nell’immondizia (napoletani et similia). Da queste persone non accettiamo lezioni di igiene: tranquilli, alla fine di tutto questo i ruoli torneranno ad invertirsi“.