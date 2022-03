Consiglio Ordine Avvocati di Napoli Nord, il tribunale di Roma sconfessa l’avv. Gianfranco Mallardo: 11 avvocati e giornalista assolti

“Assolti perché il fatto non sussiste”. Questa la sentenza di stamattina del tribunale di Roma nei confronti di 11 avvocati e di un giornalista, accusati di tentata violenza privata e diffamazione a mezzo stampa dall’avvocato Gianfranco Mallardo. La vicenda, come ricostruito anche dal giornale La Rampa, il cui direttore era stato citato in giudizio e poi assolto, risale a circa due anni fa quando undici consiglieri, dopo le elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Napoli, che formavano la compagine di maggioranza hanno chiesto la convocazione del Consiglio che prevedesse come ordine del giorno la sfiducia d presidente Mallardo e del suo direttivo. Istanze che furono rifiutate dall’ufficio di presidenza, scatenando un contenzioso prima davanti al Tar e poi al Consiglio di Stato. A quel punto ci fu una lettera, pubblicata sul giornale La Rampa, in cui gli avvocati denunciarono lo stallo del COA Napoli Nord. A seguito della nota Mallardo presentò una querela nei loro confronti.

Il PM chiedeva il rinvio a giudizio per me quale direttore del giornale e per i sottoscrittori dell’articolo. A questi ultimi veniva contestata anche la tentata violenza privata in quanto con una mail avevano chiesto le dimissioni del Presidente Mallardo. Il processo è stato poi trasferito a Roma dopo la deposizione presso la cancelleria del giudice di un’istanza con la quale si chiedeva l’incompetenza funzionale del tribunale aversano in quanto l’aw. Nicola Di Foggia (uno degli imputati) svolgeva il ruolo di giudice onorario (presso il Giudice di Pace di Napoli).

Le carte sono state trasferite alla Procura della Repubblica di Roma, competente in merito, in quanto uno degli imputati è un giudice di pace. E’ di stamattina la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Del resto anche lo stesso Pm aveva chiesto l’assoluzione di tutti gli indagati, stigmatizzando l’operato dell’avvocato Mallardo, allora presidente COA.

Nel Collegio Difensivo presenti gli avvocati: Maria Lampitelli, Geppino Toraldo, Antimo D’Alterio, Antonio Barbato, Giovanni Grillo. Giuseppe Landolfo, Giuseppe Landolfo.