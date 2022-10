Nicola morto nell’incidente tra Caivano e Marcianise, arrestato l’amico alla guida

Si era messo alla guida sotto effetto di stupefacenti ed ha causato un incidente in cui un uomo è morto ed un altro è rimasto gravemente ferito: lui, un ventiquattrenne, è stato arrestato dai carabinieri di Caivano per omicidio colposo. I fatti sono avvenuti nella notte, lungo la strada Sannitica, dove un’auto è finita contro il guardrail.

Tre le persone a bordo, una delle quali ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate: si tratta di Nicola Rivetti, 38 anni, nato a Caserta. Grave anche l’altro passeggero, classe ’98, in prognosi riservata, mentre non ha riportato serie lesioni il conducente ventiquattrenne, che però, da un primo accertamento effettuato presso l’ospedale di Frattamaggiore, è risultato positivo al test che rileva l’assunzione di stupefacenti. Per il momento rimane in osservazione in ospedale, piantonato dai carabinieri della stazione di Caivano.

FONTE FOTO INCIDENTE: Screen diretta Facebook Pino Grazioli