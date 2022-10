Tragedia durante la vacanza in Costiera, uomo cade in un dirupo e muore

Ieri pomeriggio a Sorrento in località Borra – lungo il percorso turistico “Sentiero delle Sirenuse” – i carabinieri della locale stazione e quelli di Massa Lubrense insieme a personale del soccorso alpino di Napoli hanno rinvenuto il corpo senza vita di Anton Haas (classe ’44), di nazionalità svizzera.

L’uomo era in vacanza con altre persone e mentre stava partecipando a un’escursione guidata si sarebbe allontanato dal gruppo per poi precipitare in un dirupo.

La salma è stata trasferita nell’obitorio di Castellammare a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.