E’ un giorno triste per Nola. Nino Napolitano, un giovane di soli 30 anni. Il giovane, come riportato dalla pagina Facebook “Noi che amiamo Nola”, sarebbe stato ucciso da un malore improvviso: “Sentite Condoglianze ad Eduardo Napolitano ‘o luong’ per la perdita del caro figlio Nino. Un altro bravo ragazzo di 30 anni che ci lascia”, si legge.

La denuncia della moglie di Nino Napolitano

Non si conoscono con precisione le cause che hanno condotto al decesso di Nino, ma pare che il giovane abbia avuto un malore e che la moglie abbia allertato i soccorsi, arrivati in ritardo. La donna ha denunciato sui social il ritardo dei soccorsi: ”Vi devo denunciare, non si può morire così a 30 anni. L’ambulanza ha impiegato un’ora e mezza per arrivare, altrimenti mio marito sarebbe ancora stato con me”.

“Lo staff del portale80035 si stringe al dolore che ha colpito la comunità nolana e la famiglia Napolitano per la dipartita del giovane Nino”, si legge sulla pagina Facebook 80035.it.