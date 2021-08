– Un uomo di 67 anni, Raffaele Marchese, originario di San Nicola da Crissa (Vibo Valentia) ma residente a Lonego (Vicenza), è morto nelle acque antistanti Pizzo.

La vittima, che era intenta a fare il bagno nella zona antistante la chiesetta di Piedigrotta, a causa delle condizioni del mare non sarebbe riuscito a tornare a riva finendo, secondo quando è stato possibile apprendere, sugli scogli posti a protezione della spiaggia. La scena è stata notata da due persone che si sono immediatamente gettate in acqua per prestare soccorso all’uomo, riuscendo a riportarlo faticosamente a riva e iniziando col praticare i primi soccorsi.

Nel frattempo sono stati allertati il 118, la Guardia Costiera e i carabinieri. Il velivolo dell’elisoccorso è atterrato poco distante dal luogo e i sanitari hanno continuato a pratica il massaggio cardiaco che, purtroppo, si è rivelato inutile, tra la disperazione dei parenti della persona deceduta. (ANSA).