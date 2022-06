Omicidio Carmela Attrice, ancora tanti dubbi sul processo: una richiesta di ergastolo e l’ipotesi degli innocenti in carcere

Dopo diciotto anni permangono molti, forse troppi interrogativi sull’omicidio di Carmela Attrice. La donna fu vittima trasversale durante la prima faida di Secondigliano e Scampia che oppose i Di Lauro agli Scissionisti. Fu uccisa perché non volle rivelare dove si trovasse il figlio, Francesco Barone, passato con gli uomini dei Marino, e perché non voleva lasciare la propria abitazione alle Case celesti.

Fu attirata in trappola e uccisa nell’androne della palazzina dove viveva. Per quel delitto stanno scontando condanne tre ragazzi indicati come coloro che attirarono in trappola la donna inducendola ad uscire di casa per poi ucciderla. Una questione che sembrava chiusa, uno dei tanti tristi capitoli di quella storia fatta di sangue e terrore. Una storia che ha però un seguito e forse un epilogo ancora tutto da scrivere. Lo scorso maggio infatti sono stati rinviati a giudizio, come mandante ed esecutore materiale, Cosimo Di Lauro e Mario Buono (già condannato per l’omicidio dell’innocente Attilio Romanò, per omicidio Attrice indagato anche Luigi Giannino a sua volta deceduto).

Cosimo Di Lauro è deceduto qualche settimana fa nel carcere di Opera. Dunque resta come imputato nel processo bis per quel delitto il solo Buono per il quale i sostituti procuratori della Dda De Marco e Di Dona hanno chiesto la pena dell’ergastolo. Difeso dal penalista Angelo Rossi, Buono proverà adesso a ribaltare e le accuse e a sfuggire alla condanna. Nel frattempo gli avvocati dei ragazzi già condannati hanno chiesto la revisione del processo presentando ricorso in Cassazione avvalendosi delle numerose dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che in questi anni hanno rivelato ai magistrati che per quel delitto erano in galera degli innocenti pagati profumatamente dal clan per il loro silenzio. Una verità complementare o alternativa fatto sta che dall’esito del processo a carico di Buono potrebbe derivarne uno tsunami giudiziario di proporzioni inimmaginabili.

Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia: «In galera ci sono degli innocenti»

Il nuovo percorso giudiziario si è aperto dopo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia tra cui Pasquale Riccio, ex soldato del clan Abbinante del Monterosa che ha partecipato a diverse azioni di sangue durante gli anni delle guerra che hanno caratterizzato l’area nord:«I ragazzi che sono stati condannati sono estranei a quell’agguato. Da carcerati sono stati abbandonati dai Di Lauro e per questo Gennaro Marino continua a pagarli perchè non hanno mai accusato nessuno e non si sono mai tirati indietro, come segno di riconoscenza e fedeltà. Faccio riferimento in particolare a Michele Tavassi che stava nella mia stessa sezione a Santa Maria Capua Vetere».

Dichiarazioni seguite da quelle di altri collaboratori di giustizia tra cui quelle di Maurizio Prestieri e Rosario Guarino. Prestieri è stato il primo a puntare il dito contro Cosimo Di Lauro spiegando che:«Cosimo aveva ordinato anche questo omicidio». Più circostanziato invece il resoconto dell’ex ras della Vanella Grassi secondo cui:«Per quanto riguarda l’omicidio di Carmela Attrice mi dissero che lo specchiettista era stato fatto da un ragazzo chiamato Michelino perché sembra un topolino, piccolo e nero, ma non conoscevano chi aveva composto il gruppo difuoco. Io invece conosco le persona che spararono perchè mi venne detto da Luigi Giannino Cutaletta che mi disse che quelli che erano in carcere per l’omicidio di Carmela Attrice non c’entravano niente, poiché gli esecutori materiali erano lui e Mario Buono».