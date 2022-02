Agguato davanti al circolo in Campania, arrestati i due killer: uno di loro ha 20 anni

Sono stati fermati i presunti killer di Nicola Zeppitelli, il 40enne che gestiva un circolo ricreativo di Cervinara (Avellino) ucciso ieri pomeriggio a colpi di pistola in via Loffredo, nel centro storico del comune della Valle Caudina. I due sospettati, Alessio Maglione, 30 anni, e Giuseppe Moscatiello, 20 anni, entrambi di Cervinara, intercettati dai carabinieri ad Arienzo, in provincia di Caserta (ANSA).

La notizia dell’omicidio

Nel pomeriggio di ieri Nicola Zeppetelli ha perso la vita in via Loffredo a Cervinara. La vittima colpita davanti al circolo ricreativo che gestiva nella piccola città situata nella provincia di Avellino. Il 40enne sarebbe deceduto poco dopo per le ferite riportate, nonostante i tentativi di soccorso. Indagini affidate ai carabinieri del Comando Provinciale di Avellino.

Ad entrare in azione sarebbe stato un killer che avrebbe esploso contro Zeppetelli diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma, nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto poco dopo. Il nuovo fatto di sangue in Valle Caudina segue di pochi giorni l’agguato avvenuto a San Martino Valle Caudina. In quell’occasione rimase gravemente ferito Fiore Clemente, ritenuto un ex esponente del clan Pagnozzi.