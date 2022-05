Omicidio del boss Reale, colpo ai D’Amico: cinque arresti

Stamattina la Polizia di Stato di Napoli ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 5 indagati gravemente indiziati del reato di concorso in omicidio, aggravato anche dal metodo mafioso e dall’agevolazione dell’organizzazione di appartenenza, commesso in danno di REALE PATRIZIO, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio in data 11 ottobre 2009.

Di seguito i nominativi degli indagati raggiunti dal provvedimento cautelare:

DE MAIO Armando, nato a Napoli il 26.03.1991; D’AMICO Luigi, nato a Napoli il 27.01.1969; D’AMICO Gennaro, nato a Napoli il 17.07.1974; D’AMICO Salvatore, nato a Napoli l’1.08.1973; CIRIELLO Ciro, nato a Napoli il 13.02.1986.

Per il medesimo reato è stata contestualmente eseguita un’ordinanza restrittiva, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, su richiesta della Procura presso quel Tribunale, nei confronti di un ulteriore indagato all’epoca dei fatti minore di 18 anni.