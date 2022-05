Spogliatoi e sala stampa, lo stadio Maradona si rifà il look: stanziati 1,5 milioni

A conclusione delle gare interne del Napoli, sono partiti oggi gli interventi di riqualificazione del “miglio azzurro” allo stadio “Maradona”.

I lavori riguardano il miglioramento impiantistico e la ridefinizione della sala stampa dell’impianto di Fuorigrotta. In particolare l’intervento interessa la zona che va dalla rampa di accesso degli autobus fino ad arrivare agli spogliatoi.

I lavori, che saranno seguiti dall’ARUS (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport), prevedono uno stanziamento complessivo da parte della Regione di 1.5 milioni di euro provenienti dalle economie delle Universiadi.

Ancora un importante finanziamento regionale dopo i circa 25 milioni spesi per lo stadio San Paolo/Maradona per il grande evento internazionale che si è svolto a Napoli nel 2019.

Addio Insigne, le parole del capitano per salutare i tifosi: “Il mio cuore sarà sempre a Napoli”

Momenti toccanti e tante lacrime. Lorenzo Insigne, al termine della partita contro il Genoa vinta poi 3 a 0 dagli azzurri, si è dedicato l’ultimo giro di campo del Diego Armando Maradona. Il capitano è andato a prendersi l’ovazione, l’affetto, i ricordi e l’amore dei suoi tifosi.

Insigne ha fatto il giro dello stadio insieme alla squadra, con in sottofondo gli appluasi del pubblico che ha intonato la celebre canzone di Massimo Ranieri, ‘O surdato ‘nnammurato. Un’ondata di affetto era già prevista per il capitano, che però in ogni caso non è comunque riuscito a trattenere le lacrime.

Il saluto ai tifosi di Lorenzo Insigne

SULL’AMORE PER IL NAPOLI – “E’ troppo forte l’amore per città e maglia. Ci sono poi momenti in cui bisogna fare delle scelte. Io e la società purtroppo abbiamo fatto questa scelta, siamo contenti, sia io che loro. Ho dato tutto, non ho rimpianti. I tifosi mi hanno dimostrato sempre l’affetto nei miei confronti, lo porterò sempre dentro”.

I RINGRAZIAMENTI – “Il grazie va a tutti gli allenatori avuti qua. In questi giorni hanno speso belle parole per me: Benitez, Sarri, Hamsik, Albiol, Reina, Callejon. Vuol dire che qualcosa di buono l’ho fatto. Io porterò tutti nel mio cuore: allenatori, compagni, presidente, vice, tutti. Dico grazie a tutti”.

SULLA SCELTA – “Ora non mi va di dire queste cose, io ho fatto la mia scelta e la società la sua. Stiamo bene così. Voglio solo godermi questo momento. Anche se andrò lontano il mio cuore è qui. Verrò a vedere il Napoli in tribuna o in curva appena possibile perché questa è casa mia”.