«Il Covid si prende una tregua, può seguire la fine della pandemia»: le previsioni dell’Oms fanno sperare

La situazione del Covid in Europa è in una sorta di “tregua” alla quale potrebbe seguire la fine della pandemia. Lo dice l’Oms Europa.

A due anni dall’inizio della pandemia di Covid-19, l’Europa potrebbe presto entrare in un “lungo periodo di tranquillità“ grazie agli alti tassi di vaccinazione, alla variante Omicron più mite e alla fine dell’inverno.

“Questo contesto, che non abbiamo mai sperimentato finora in questa pandemia, ci dà la possibilità di un lungo periodo di tranquillità“. Lo ha affermato il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge, che poi continua. “Questo periodo di maggiore protezione può essere considerato come una sorta di tregua che potrebbe portare ad una pace duratura”. (ANSA)

L’Italia dice addio alla zona rossa, restrizioni covid solo per i no-vax

L’Italia dice addio alla zona rossa, infatti, ieri il decreto approvato dal Governo ha mantenuto le limitazioni solo per i no-vax. Sono eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato. Dunque coloro che sono guariti dal covid o che hanno completato il ciclo di vaccinazioni potranno muoversi liberamente. “Siamo in una fase e in un tempo nuovo. Le scelte che abbiamo compiuto sono molto rilevanti”.

Ieri in conferenza stampa il ministro Roberto Speranza ha confermato che il Green Pass per chi ha la terza dose di vaccino non avrà più limiti di tempo, e ha spiegato che “Se una Regione finisce in zona rossa, le limitazioni connesse non riguarderanno le persone vaccinate”.