Osimhen allontana l’addio: “Non esiste posto migliore di Napoli. Voglio vincere altri trofei”

Victor Osimhen sempre più idolo dei tifosi del Napoli. L’attaccante nigeriano, che si è concesso alcuni giorni di vacanza nel suo Paese natale, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale Soccernet nigeriano: “Ho vinto uno dei titoli calcistici più prestigiosi al mondo. E ho vinto con una squadra che apprezza le piccole cose che fai per loro. Vincere lo scudetto per me è stato grandioso. Qualsiasi cosa arriverà dopo sarà ancora importante per me, come la Champions, la Coppa Italia e tutto il resto. Io sto lavorando veramente duro per riuscirci, ora sono ‘dipendente’ da trofei perché lo scudetto è la mia prima coppa da professionista. Non vedo l’ora che inizi la nuova stagione”.

Sull’ambiente Victor va oltre, cone vere e proprie dichiarazioni d’amore: “Non ho mai visto una città più pazza di calcio come Napoli. I napoletani mostrano tutto il loro amore ai calciatori. E ovunque io vada, sono sempre rispettato. I bambini mi amano, molte persone mi ammirano, mi idolatrano indossando la mia maschera. Per me non esiste posto migliore di questo. Sono felice di aver fatto la scelta giusta venendo qui”. PUBBLICITÀ