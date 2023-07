[Video]. Chiaia, spacca i vetri di un’auto con una mazza da baseball e poi scappa: “La sicurezza non è garantita”

PUBBLICITÀ

Un giovane ha spaccato con una mazza da baseball un’auto in Via Corso Emanuele, a denunciare l’accaduto a Francesco Emilio Borelli è stato un cittadino. “Questi soggetti vanno fermati e non lasciati in libertà, così la sicurezza non è garantita” così commenta l’accaduto il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra. Il ragazzo è al momento ancora a piede libero.

Distrugge auto con mazza da baseball

Il video è stato inviato a Francesco Emilio Borrelli e mostra il giovane colpire, con una mazza da baseball, i vetri di un’auto parcheggiata in una traversa di C.so Vittorio Emanuele. Il ragazzo, poi, nell’ allontanarsi nota una persona che lo stava filmando ed inizia ad insultarlo ferocemente, prima di infilarsi in auto e andare via.

PUBBLICITÀ

“Siamo di fronte a una deriva violenta senza fine. Queste immagini mi hanno lasciato senza parole per la ferocia mostrata. Quel ragazzo, che avrebbe potuto ferire o uccidere chiunque in quel momento, risulta però ancora a piede libero, nonostante sia stato identificato e denunciato alle forze dell’ordine. Mi chiedo come sia possibile che chi scende in strada armato, per distruggere un’auto e a terrorizzare i cittadini, non venga fermato con la massima severità. In questo modo non viene tutelare e garantito il diritto alla sicurezza della cittadinanza, contribuendo a diffondere un senso di impunità per la criminalità. Serve certezza della pena, i criminali e i violenti vanno colpiti con la massima durezza. Non si può rischiare di lasciare queste persone a piede libero aspettando che accada l’irreparabile. Per contrastare questa deriva di sangue e violenza bisogna adottare il pugno di ferro, i cittadini sono esasperati e impauriti” così commenta Borrelli.