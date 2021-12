Paolo Sforza, stavolta lo show è allo Juventus Stadium: invade il campo vestito da arbitro

Paola Sforza torna di nuovo protagonista, e lo fa di nuovo scatenando le polemiche, come suo solito. L’uomo ha messo in atto la sua ennesima esibizione allo Juventus Stadium, all’intervallo della partita dei bianconeri contro il Genoa. Sforza, difatti, è partito da Caserta per entrare allo stadio ed ha preparato al meglio il suo piano. Ovvero, quello di vestirsi da arbitro e invadere il campo: per fortuna, il tempestivo intervento degli steward ha evitato che l’uomo interrompesse la gara.

Da una parte, però, l’obiettivo di Sforza era anche quello di sensibilizzare su un tema molto delicato: la violenza sulle di genere. Sulle spalle, infatti, presente il numero di telefono per le emergente legate ai maltrattamenti alle donne. E, inoltre, lo stesso numero è legato anche al sostegno agli imprenditori in difficoltà per il Covid.