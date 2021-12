L’addio dei tifosi del Napoli a Luca, il 15enne morto all’improvviso: il giallo del sushi prima del malore

I tifosi della Curva A del Napoli, la squadra del cuore di Luca, hanno voluto omaggiare il 15enne prematuramente scomparso con una dedica. Sabato 4 dicembre, al termine della partita tra la squadra partenopea e l’Atalanta, terminata con la vittoria di quest’ultima per 3 a 2, i tifosi hanno esposto uno striscione all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona in ricordo del ragazzo di Soccavo: «Ciao piccolo Luca».

L’inchiesta sulla morte del piccolo Luca

I carabinieri hanno sottoposto a sequestro la salma del giovane Luca su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli che vuole far luce su quanto accaduto. Non sono quindi ancora chiare le cause del decesso del 15enne di cui è stata disposta l’autopsia al Secondo Policlinico di Napoli. Nessuna ipotesi, quindi, è stata ancora formulata. La morte di Luca, descritto da quanti lo conoscevano come un bravo ragazzo, tranquillo, appassionato di scacchi e tifoso del Napoli, ha sconvolto l’intera comunità cittadina del quartiere partenopeo.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di giovedì: Luca, questo il nome del ragazzo, definito dai media locali “un piccolo genio”, è andato a fare un pisolino ma qualche ora dopo i genitori, non vedendolo svegliarsi, sono andati a controllare e lo hanno trovato morto. Alcuni giorni prima del decesso, scrive Melina Chiapparino sul quotidiano Il Mattino, il ragazzo aveva accusato sintomi febbrili e gastrointestinali.

Tra i tanti messaggi di vicinanza alla famiglia, scrive Il Mattino, c’è chi prova a ipotizzare che la causa della morte sia una possibile intossicazione alimentare dopo un pasto consumato in un ristorante giapponese: ma sarà l’esame autoptico a dire la verità su perché e come è morto il giovane 15enne.