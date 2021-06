Si chiama Margot ed un cucciolo che per diverso tempo è stato vittima di un padrone violento. Così violento da riportare la frattura della colonna vertebrale, una ferita grave che le impendisce di camminare. Quel cane tenero e indifeso è stato ora preso in cura da volontari, che lo hanno sottoposto ad esami diagnostici. Per ritornare ad una vita normale, Margot deve essere sottoposta ad una delicata operazione dal costo di 5mila euro. I volontari hanno lanciato una raccolta fondi per raccogliere la somma necessaria. Questo l’appello lanciato sui social da Sant’Antimo, paese dove sono avvenuti i fatti.

“Salve, stiamo raccogliendo fondi per la Piccola Margot. L’abbiamo tolta da un padrone aggressivo che la maltrattava e l’ha condotta lui a non camminare più. Siamo andati dai veterinari e ci vuole un operazione da 5000€ perché gli ha spezzato la spina dorsale. I veterinari hanno detto che se l’operazione non si fa il cane vivrà in pieno dolore e che l’unica soluzione è reprimerla. Ma non siamo disposti a reprimerla quindi ho pensato di aprire una raccolta per la piccola Margot, per favore se è possibile nel vostro piccolo aiutiamo la piccola Margot che ha solo 60 giorni!!”, scrive uno dei promotori.

Margot è stata picchiata fino riportare un trauma forte alla colonna vertebrale! Gettata in un giardino, un ragazzo l’ha raccolta ma era privo di mezzi necessari alle cure. E’ stata eseguita una Tac ed è stata sottoposta ad una visita neorologica, purtroppo non ci sono buonissime notizie: la colonna vertebrale è compromessa permanentemente, ha una piccola frattura e lussazione alla spalla, vari piccoli microtraumi nel corpo. Quasi sicuramente lo stato di disabilità di Margot rimarrà tale. “Lei ha una voglia di vivere incredibile e faremo tutto il necessario per garantire alla piccola una vita più che dignitosa e felice. Ci stiamo muovendo per trovare soluzioni, pubblico le ricevute delle spese iniziali di Margot, mi sento comunque piena di gratitudine verso chi ci ha sostenuto, nella tragedia mi consola che adesso la piccola è in mani sicure, che ha tutti noi che provvederemo a tutto ciò che sarà necessario!”. “Non ci arrenderemo alle prime diagnosi, ci stiamo muovendo per altri consulti e cliniche,essendo, la prima esperienza di questo tipo mi sto facendo consigliare, da chi ne sa più di me, questa esperienza oltre che fonte di grande dolore sarà di grande insegnamento per noi, per migliorare come volontari, per poter essere utili a questi angeli innocenti”.

CLICCA SUL LINK IN BASSO PER AIUTARE LA PICCOLA MARGOT

https://www.facebook.com/donate/499025704683104/