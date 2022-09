Paura a Napoli centro, autobus travolge ragazzo di 21 anni: ricoverato all’Ospedale del Mare

Paura nella tarda mattina di ieri in pieno centro a Napoli, quando un autobus ha investito un pedone. Il giovane, di 21 anni, si trova ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale del Mare. Illesi i passeggeri a bordo dell’autobus: l’incidente è avvenuto attorno alle 13.45 circa sul corso Giuseppe Garibaldi, all’altezza di piazza Principe Umberto. Tutta da accertare la dinamica dell’incidente: sul posto sono giunti gli agenti della Municipale e i soccorsi del 118 a bordo di una ambulanza.

Un ragazzo di 21 anni è stato investito da un autobus in pieno centro a Napoli, è ricoverato in prognosi riservata

Secondo le prime ricostruzioni degli uomini della Polizia Municipale, guidati dal capitano Antonio Muriano della sezione infortunistica, il 21enne stava attraversando fuori dalle strisce pedonali, nel tratto in cui si trovano anche i binari del tram. L’autobus, forse vedendolo sbucare all’improvviso, non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto, travolgendolo. Sul posto, oltre agli agenti della Polizia Municipale, sono giunti anche i sanitari del 118 per le cure del caso: il giovane è stato portato d’urgenza all’Ospedale del Mare di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, dove si trova ancora ricoverato. Non sarebbe in pericolo di vita, ma i medici non hanno ancora sciolto la prognosi.

Si indaga per ricostruire la dinamica dell’incidente, nessuna ipotesi è al momento esclusa dagli inquirenti

Sentiti l’autista dell’autobus, della linea Eav, e alcuni passanti: si cercano anche telecamere di videosorveglianza che possano aver ripreso la scena. Non è escluso che il 21enne possa aver attraversato distrattamente la strada nel punto dove non ci sono strisce pedonali, ma nessuna ipotesi è al momento esclusa dagli inquirenti, che hanno effettuato i rilievi sul posto. L’incidente non ha riguardato altri veicoli o altri pedoni: dopo i rilievi del caso, il traffico è ripreso senza particolari problemi. (Fanpage)