Trasporti, orari e linee della nuove tratte Eav e Air nelle Province di Napoli e Caserta

Come preannunciato nella conferenza stampa del 19 aprile, negli ultimi giorni si sono completate le procedure già avviate nelle scorse settimane per risolvere lo stato di crisi aziendale di CTP. Infatti, dopo l’affidamento emergenziale, congiunto, alle società regionali del trasporto da parte della Direzione Generale della Mobilità della regione, si sono realizzate e concluse: la ri-assegnazione dei 45 autobus regionali precedentemente in possesso di CTP e il bando di ri-assunzione ex novo del personale, anche con la riqualificazione di un buon numero di lavoratori; infine, tra il 28 ed il 29 aprile si sono concluse le fasi di sottoscrizione dei verbali di conciliazione e dei contratti di lavoro.

È stato raggiunto uno straordinario obiettivo, avviato a fine febbraio e concluso in sessanta giorni, realizzato con la regia ed il coordinamento del consigliere Luca Cascone e con la collaborazione di tutte le sigle sindacali, stimolate dai lavoratori, stressati dal lungo “calvario”.

Sono stati assunti, a tempo indeterminato, 430 lavoratori, 230 in Eav e 200 in Air e 49 in Air a tempo determinato, ovvero quei lavoratori che, entro pochi mesi, raggiungeranno i requisiti per il pensionamento, agevolato grazie ad un finanziamento straordinario di 3,5 milioni messo a disposizione della Giunta Regionale, da utilizzare anche per il personale già in forza ad Eav ed Air.

Con i 45 autobus presi in carica, a partire da lunedì 2 maggio, si è provveduto a riavviare i servizi su un territorio già fin troppo mortificato dalla mancanza del trasporto. Con tale parco autobus, nell’immediato, si potrà realizzare circa il 30% dei servizi e, con le procedure avviate per il noleggio/acquisto di autobus usati, si stima di raggiungere almeno il 60% entro settembre e almeno il 70% entro la fine dell’anno.

I servizi che saranno riattivati sono elencati di seguito e, sui rispettivi siti istituzionali, sono riportati gli orari.

Le Società hanno già inviato comunicazioni ai principali comuni interessati.

Linee attivate da AIR

CASERTA-NAPOLI (Via Caivano)

TEVEROLA-AVERSA-NAPOLI(P.zza S.Francesco)

MONDRAGONE-NAPOLI (P.le Tecchio)

AVERSA-PINETAMARE

AVERSA-PINETAMARE

Linee attivate da EAV

Linee attivate da EAV

Qualiano-Marano-Napoli (Frullone)

Monteruscello-Capomazza-Pozzuoli

Monteruscello-Arco Felice-Pozzuoli

Lago Patria-Piazzale Tecchio-Circolare Nera

Lago Patria-Piazzale Tecchio-Circolare Rossa

La Schiana-Toiano-Pozzuoli

Pozzuoli-Quarto-La Macchia

Pozzuoli-Quarto

Pozzuoli-Licola

Acerra-Napoli

Afragola-Napoli

Di seguito, tutte le linee bus ex Ctp riattivate dall’Air a partire da oggi, lunedì 2 maggio 2022:

Caserta-Napoli (via Autostrada-Tari)

Mondragone-Villa Literno-Aversa

Aversa-Chiaiano Metrò

Casaluce-Aversa

Casal di Principe-Teverola-Aversa

Trentola-Casale-San Cipriano

Villa Literno-Mondragone

Aversa-Sant’Antimo-Giugliano (Stazione Metrò)

Aversa-Frignano-Trentola

Teverola-Caserta (via Caivano)

Aversa-Casapesenna (via Casale)

Aversa (circolare)

Aversa-Casapesenna (via Lusciano)

Aversa-Pinetamare

Aversa-Parete-Giugliano (via San Marcellino)

Teverola-Aversa

Aversa-Caivano

Mondragone-Napoli (piazzale Tecchio)

Baia Domizia-Licola Borgo

Torre di Pescopagano-Napoli (piazzale Tecchio)

Mondragone-Napoli (Stazione metro Piscinola)

Caserta (stazione Trenitalia)-Afragola Tav

Caserta-Napoli (via Caivano)

Teverola-Napoli (piazza San Francesco) filobus