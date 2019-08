Paura in Campania, bimba di 8 anni cade dalla barca: corsa in ospedale

Attimi di tensione ieri pomeriggio nel porto di Agropoli dove una bambina di 8 anni è caduta da un’imbarcazione ormeggiata nel porto. La piccola, che si trovava lì con la sua famiglia, è improvvisamente caduta conficcando il torace nella bitta che avvolge il cavo.

Come riportato da ‘Il Mattino’, è stato immediatamente lanciato un’allarme alla capitaneria di porto e al 118. Trasferita sul molo, la piccola è stata presa in cura dai medici che le hanno prestato le prime cure prima di trasportarla in ospedale. Fortunatamente, grazie alla repentinità dei soccorsi, le condizioni della piccola non sono gravi.