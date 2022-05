Pernacchie alla compagna di classe, a Napoli 2 bimbi finiscono a processo per 6 anni

Due bambini a processo per alcune pernacchia rivolte alla compagna di classe. No, non è un caso inventato e degno di un film, ma quello che succede a Napoli. Un caso che è durato 6 anni per vedere la conclusione definitiva.

La madre di una bambina, infatti, ha deciso di denunciare due piccoli fratellini per alcune pernacchie che questi ultimi rivolgevano alla compagna di classe all’esterno della scuola. I bambini pronunciavano il nome di quest’ultima per poi prenderla in giro. Affinché i fratellini la smettessero, anche la madre della bambina ha provato a convincerli, ma a seguito delle parole non ascoltate è arrivata anche la denuncia.

Ed è proprio così che è nato il lungo iter giudiziario, che ci ha messo ben sei anni per arrivare al termine. Con ben cinque pronunciamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria. A riportare la notizia è Fanpage Napoli. Durante l’iter giudiziario ascoltati anche una decina di testimoni e, alla fine, la Corte d’Appello di Napoli si è definitivamente pronunciata. Sulla base di una sentenza della Cassazione, i giudici hanno deciso per l’estinzione del reato per “irrilevanza penale del fatto”.