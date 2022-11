La pioggia manda in tilt strade e metro, chiusa la stazione Garibaldi: taxi e autobus presi d’assalto

A causa dei problemi legati al forte maltempo di queste ore, la stazione della Linea 1 di piazza Garibaldi, della Metropolitana di Napoli, è stata chiusa al pubblico. Stando a quanto riporta Fanpage, ci sono delle infiltrazioni d’acqua sulle scale mobili della stazione. Il che ha portato ANM alla decisione di chiudere temporaneamente la stazione per evitare ulteriori disagi.

STAZIONE GARIBALDI CHIUSA, TAXI E AUTOBUS PRESI D’ASSALTO

Forti disagi, dunque, tra i pendolari, che risultano quindi impossibilitati nel raggiungere la stazione di piazza Garibaldi. Taxi presi d’assalto, così come gli autobus che si dirigono verso il centro, ovvero via Medina, via Sanfelice, piazza Municipio. A causa della pioggia battente anche il tram 4 è stato sospeso a causa degli allagamenti della carreggiata.

La tratta è attualmente attiva fino alla stazione Duomo, tornata agibile dalle ore 10:50.