Pozzuoli, aggredisce per anni i genitori e li costringe a trasferirsi: arrestato

Minaccia e aggredisce i propri genitori al punto da costringerli a trasferirsi in un altro appartamento. È successo a Pozzuoli, dove i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della quarta sezione (fasce deboli) della Procura partenopea, nei confronti di M.G., indagato per i reati di maltrattamenti contro familiari, lesioni aggravate ed estorsione.

Le indagini condotte dai militari della stazione di Pozzuoli hanno permesso di ricostruire che l’uomo, dal 2019 ad oggi, ha reiteratamente minacciato e aggredito i propri genitori fino a costringerli ad abbandonare la casa di famiglia per trasferirsi in un appartamento dello stesso stabile, per tentare di sottrarsi alle aggressioni, alle percosse e alle pressanti richieste di denaro delle quali erano costantemente vittime.