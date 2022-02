Dolore ad Aversa per Antonio, il 23enne è morto dopo l’incidente sulla Domiziana

Dolore ad Aversa per la scomparsa di Antonio Coscione. Il 23enne è spirato dopo due settimane di agonia a causa di un terribile incidente. I funerali saranno celebrati questa mattina alle 11,30 nella chiesa dell’Annunziata.

Il giovane era rimasto coinvolto in un grave sinistro stradale la notte del 20 gennaio scorso a Castel Volturno. Le sue condizioni erano apparse da subito molto gravi ed era stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere. Immediato il ricovero in ospedale dove i medici hanno fatto tutto il possibile per tentare di salvargli la vita. Lascia i genitori Luigi e Maria Rosaria e il fratello. La sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità, che in queste ore lo ricorda con incredibile affetto.