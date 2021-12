Trema ancora la terra a Pozzuoli, registrate scosse di terremoto durante la notte

Da ieri sera, i sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato piccoli terremoti nell’area dei Campi Flegrei. Di lieve entità lo sciame sismico, con i sismografi che hanno registrato il maggiore magnitudo a 0.6 alle 5:53. La prima scossa invece alle 23:36 di ieri, l’ultimo alle 07:56. L’epicentro – scrive Il Mattino, che ha riportato i dati – registrato in zona Solfatara.

Sui social immediati i commenti dei residenti, specialmente a Pozzuoli. «Da ieri sera si sentono delle strane vibrazioni», i post su Facebook dei cittadini, che trovano conferme nei commenti dagli altri puteolani.

A Pozzuoli ieri la rottura di una condotta in via Salvatore Di Giacomo, il post del sindaco Figliolia

«Per la rottura improvvisa di una condotta in via Salvatore Di Giacomo e per consentirne la riparazione sarà interrotta l’erogazione idrica dalle ore 15:30 alle ore 20 di oggi in tutta la parte bassa di Monterusciello. Questi i lotti in cui mancherà l’acqua: 13, 10, 4, 18, 14, 5, 12, 9, 2, 1Bis». Sono le parole del primo cittadino di Pozzuoli Vincenzo Figliolia: il sindaco, infatti, ieri ha comunicato l’improvvisa rottura di una condotta e le imminenti operazioni di riparazione. L’erogazione idrica è stata interrotta dalle 15:30 alle 20 di ieri.