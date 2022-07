A Castellammare di Stabia, un uomo ha preso a martellate un masso in mare per tirare fuori i datteri. Per questo motivo la Capitaneria di Porto ha avviato un’inchiesta, dopo che la vicenda era stata segnalata dal consigliere Borrelli: “Denunciare serve, che questo soggetto sia punito a dovere. La pesca di datteri è illegale da anni perché danneggia costa e fondali”.

Martella un masso in mare per raccogliere i datteri, ma la loro pesca è illegale

E’ diventato virale il video, lanciato per primo dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, che riprende un uomo in mare intento a martellare un masso. Agli occhi dei più, le immagini potrebbero apparire semplicemente insolite, inaspettate. Ciò che si nasconde dietro al gesto dell’uomo, tuttavia, è un’attività illegale. Il signore ripreso, infatti, è intento a martellare lo scoglio per potervi estrarre i cosiddetti datteri. Dei rarissimi e costosissimi molluschi, la cui pesca è – ormai da decenni – dichiarata illegale.

Perchè questi frutti di mare non possono essere pescati

La pesca dei datteri di mare è vietata in Italia già dal 1998. Questo, sostanzialmente, per due motivi. Innanzitutto perchè per catturarli bisogna – come si vede nel video – distruggere il loro habitat, cioè le rocce sulle quali crescono, spesso mediante esplosivo o martello pneumatico. Questo, inevitabilmente, va ad alterare i fondali rocciosi marini. La seconda ragione sta nella loro crescita estremamente lenta. I datteri di mare, infatti, raggiungono dimensioni massime di 8-10cm, ma già per raggiungere i 5cm impiegano dai 15 ai 35 anni. Quindi la pesca incontrollata potrebbe decretarne l’estinzione.

Le parole del consigliere Borrelli sul video diventato virale

“La Capitaneria di Porto ha avviato un’inchiesta sul soggetto che, su una spiaggia a Castellammare di Stabia, prende a martellate un masso preso dal fondale marino per tirare fuori i datteri di mare. Grazie alla nostra segnalazione le forze dell’ordine sono intervenute velocemente e sono ora sulle tracce dell’uomo. Questo dimostra che denunciare serve sempre. La pesca di datteri di mare è una pratica incivile e illegale da anni. Non è, come qualcuno pensa, una cosa da niente, anzi. E’ vietata severamente proprio perché danneggia la costa e i fondali. Assurdo che ci sia ancora gente che la mette in pratica. Grazie alla Capitaneria di porto per il rapido intervento, ci auguriamo che questo soggetto sia presto individuato e punito a dovere”. Così il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che aveva segnalato la vicenda tramite i suoi canali social.