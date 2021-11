Paura a Villaricca, professore aggredito fuori scuola da due ragazzi

Una vera e propria spedizione punitiva. Quella subita da un professore della scuola media Siani di Villaricca: l’uomo è stato infatti duramente malmenato all’esterno dell’istituto poco dopo l’uscita. Le lezioni erano appena finite e l’ insegnante, in supplenza da qualche giorno, era appena uscito dall’istituto insieme a colleghi e studenti. Ad attenderlo fuori c’erano due ragazzi, esterni all’istituto, che lo hanno picchiato duramente. Ancora da chiarire i motivi del gesto. Il docente si è recato presso il vicino pronto soccorso e dopo le cure è stato dimesso. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Villaricca per identificare gli autori dell’aggressione e per accertarne le motivazioni.