Bonus Spesa Covid di Natale, fino a 150 euro per le famiglie napoletane in difficoltà

Anche questo Natale, come quello dello scorso anno (e come aprile 2021) a Napoli potrebbe tornare il Bonus Spesa Covid. L’assessore al Welfare del Comune di Napoli, Luca Trapanese, ha spiegato a Fanpage.it: “Ci stiamo lavorando”. L’anno scorso la misura venne finanziata dalla Protezione Civile nazionale e riscosse un grande successo. I bonus vennero assegnati tramite pin elettronico.

A differenza di quanto accaduto nel 2020 però, questa volta i fondi arrivano direttamente dal Governo Draghi che, attraverso il Decreto Ristori Ter, ha messo a disposizione 500milioni di euro per il Natale. Alcune città italiane hanno già avviato le procedure per riaprire i termini mentre a Napoli, cause elezioni, i tempo si sono allungati e i bonus spesa di Natale 2021 non sono ancora partiti.

Bonus Spesa Covid di Natale

Probabilmente i Bonus Spesa Covid di Natale saranno della stessa cifra dello scorso anno e ammontare quindi fino ad un massimo di 150 euro. Il contributo è indirizzato a tutte quelle famiglie in difficolta a causa del Covid.

Come fare per riceverlo

Per ottenere il Bonus Spesa Covid di Natale è necessario registrarsi sulla piattaforma del Comune. L’anno corso furono previste diverse categorie. In quella A, che escludeva i percettori del reddito di cittadinanza, l’importo fu così stabilito:

PIN dal valore di 50 euro per i nuclei composti da una sola persona, 100 euro per i nuclei composti da 2 a 4 persone e 150 euro per i nuclei composti da 5 persone in poi.

Per conoscere però le eventuali modalità di accesso e l’importo del Bonus Spesa Covid dicembre 2021 bisognerà aspettare la comunicazione ufficiale del Comune di Napoli.