Vergogna nella scuola di Qualiano, 13enne picchiata dalle compagne fuori l'istituto

Questa mattina, all’esterno della scuola don Bosco-Verdi di Qualiano, si è tenuta la protesta dei genitori contro il bullismo. Una ragazzina, infatti, è stata picchiata da altre tre studentesse dello stesso istituto, prima verbalmente e poi fisicamente. Per questo motivo, ragazzi e genitori hanno deciso di mettere in atto una protesta e di non entrare in classe. Un gesto, quello di questi ultimi, per mostrare solidarietà nei confronti della compagna. Le autrici della violenza – fa sapere Il Mattino – sono state sospese.

Sul posto sono giunti sia i soccorsi che le forze dell’ordine. L’alunna vittima di violenza, invece, è stata trasportata al Santobono dove i medici le hanno riscontrato diverse ecchimosi sul corpo e un lieve trauma cranico.