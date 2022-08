Quando lo sport diventa occasione per il turismo

Quando si fa riferimento al turismo culturale, spesso si finisce per dimenticare che, nella definizione di cultura, giusto per fare due esempi molto classici, non ricadono soltanto monumenti e musei. Infatti, tra le maggiori e più diffuse espressioni culturali, si può citare senza dubbio lo sport, da intendere, in questo caso, come attività non soltanto praticata dagli atleti, ma anche come passione capace di muovere un gran numero di spettatori.

Turismo e sport: alcuni esempi

Parlare del legame tra sport e turismo vuol dire prendere in considerazione tutti quei viaggi di piacere che il turista organizza mettendo al centro la propria passione per le attività sportive. Le soluzioni, in questo caso, sono le più varie: si può guardare avanti nel tempo, organizzando un capodanno last minute e combinandolo a un evento sportivo, come le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, o si può andare da tutt’altra parte, privilegiando mete come le Canarie per tutti quegli sport acquatici, che spaziano dalle immersioni al surf.

È dunque possibile vivere il turismo sportivo sotto due punti di vista: quello dello spettatore, che desidera combinare l’occasione di un particolare evento alla possibilità di visitare una specifica meta, e quello dello sportivo vero e proprio, che vuole approfittare di un viaggio per praticare in una zona diversa il suo sport di riferimento. Gli esempi, in entrambi i casi, si sprecano: dal surfista che decide di allenarsi e migliorare là dove le onde si fanno più alte, all’appassionato di snowboard deciso a fare tappa in Europa Settentrionale o Giappone; nel caso degli spettatori, invece, l’esempio più comune è senza dubbio quello delle trasferte fatte per seguire la propria squadra di calcio, quando gioca fuori casa.

I numeri del turismo sportivo

L’importanza ricoperta dal legame tra turismo e sport è notevole: se si considera che 1 italiano su 4 spesso decide quali mete raggiungere anche in base all’offerta sportiva della possibile destinazione, è facile immaginare come il giro di denaro legato al solo turismo sportivo abbia raggiunto e superato i 7 miliardi di euro. Nel dettaglio, un quarto di questa cifra, pari dunque a circa 1,5 miliardi di euro, è investita nel campo degli sport acquatici, che rappresentano da soli il più consistente campo di investimento per il settore del turismo sportivo.

Bisogna tuttavia aggiornare questi numeri alla più triste realtà attuale, ancora segnata dalla pandemia da covid-19. L’emergenza sanitaria ha infatti provocato inizialmente uno stop a tutte le attività turistiche e sportive, per poi essere seguita da una lenta ripresa, caratterizzata da numeri ancora molto bassi, rispetto a quelli de 2019: si parla, in questo caso, di appena 2,6 miliardi di euro, per una riduzione complessiva, rispetto al periodo immediatamente precedente la pandemia, pari a circa il 74%.

I grandi eventi sportivi

Per dare la giusta percezione del volume di affari e dell’impatto innescato dal turismo sportivo, si possono fare degli esempi che vanno al di là della realtà italiana. Il più ovvio è rappresentato da Sochi, dove si sono tenute le Olimpiadi Invernali del 2014: luogo poco conosciuto, questa cittadina russa è stata profondamente riqualificata proprio in vista di questo grandissimo evento sportivo; la ristrutturazione di edifici, l’apertura e il rinnovamento di catene alberghiere, la riqualificazione di impianti e infrastrutture come strade e stazioni si devono principalmente alla preparazione cui è andata incontro Sochi, in vista del più grande evento invernale del 2014.

Non di meno, dall’altra parte del mondo, a New York, si tiene regolarmente un altro grandissimo evento, che da sempre polarizza l’attenzione di sportivi e turisti, locali e non. Tra oltre 50.000 corridori, di cui circa 10.000 stranieri, la maratona di New York attira oltre 2 milioni di spettatori ogni anno, con una quota sorprendente di partecipanti proveniente da ogni parte del mondo. Anche in questo caso, dunque, la preparazione del luogo non è cosa da poco: l’evento in sé diventa una preziosa occasione di riqualificazione della città, e di zone come Central Park in particolare, proprio in vista del grande afflusso di sportivi e spettatori stranieri.