La cultura del road show deve crescere in Italia

Entrare in contatto diretto con il pubblico e farsi conoscere: questi sono tra gli obiettivi principali di ogni azienda e, nello specifico, possono essere entrambi perseguiti con una precisa strategia di marketing, basata sui roadshow.

La definizione di road show

Come è noto ai più attenti, così come alle aziende che desiderano organizzarne uno, il road show per definizione è un preciso evento itinerante su strada. L’evento è basato sullo spostamento di camper o altri veicoli specifici, tutti dotati a chiare lettere del logo e del nome del brand da sponsorizzare, e pensati appositamente per piazzarsi in punti nevralgici di una città, e non solo, allo scopo di stabilire un contatto con il pubblico. L’obiettivo può non soltanto essere quello di mostrare il brand e instaurare un contatto più diretto con il pubblico, ma anche quello di mostrare agli spettatori coinvolti un nuovo prodotto o servizio.

Come organizzare un road show

“Mostrare su strada” è la traduzione diretta dell’espressione “road show”. Viene dunque spontaneo pensare, in primo luogo, a cosa si desidera mostrare su strada e a come farlo al meglio: non bisogna infatti dimenticare che si sta pur sempre parlando di una strategia di marketing e che, come tale, se non ben definita e pianificata, può non sortire l’effetto sperato.

Va da sé, dunque, che una prima analisi debba essere condotta all’interno dell’azienda, per la definizione di un budget da investire e da proporre poi ad aziende interne specializzate. Definito questo budget e il concept che l’evento itinerante dovrà seguire, ci si potrà rivolgere a un’ agenzia eventi Roma per poter richiedere un preventivo, che dovrà ovviamente tenere conto di tutti quei servizi che sono stati immaginati per la realizzazione dello show su strada. La speranza, come si può intuire, è che i preventivi richiesti rientrino nel budget precedentemente definito: quest’ultimo deve ovviamente essere realistico, e considerare ogni aspetto dell’evento, dalle luci ai suoni, dai fornitori ai mezzi impiegati, passando per lo staff interno all’azienda e gli esperti esterni e contemplando anche una percentuale per eventuali imprevisti e rischi.

In ogni caso, tutto dipende, oltre che dal budget stimato dall’azienda e dal preventivo proposto dalle agenzie, dal concept elaborato e su cui dovrà fondarsi l’intero road show. Nell’elaborazione dell’evento, infatti, bisognerà tenere conto di strategie di marketing ben specifiche, che vanno dalla definizione del target da coinvolgere allo sviluppo di un preciso messaggio da lanciare ai vari destinatari prescelti. Stabilito il tema, ogni cosa dovrà essere coerente e funzionale al rispetto del concept stesso: date, durata e luoghi da coinvolgere nel road tour verranno da sé, ma sempre dopo attenta e realistica pianificazione.

La progettazione di un road show

Il progetto su cui si basa il road show deve ovviamente tenere in considerazione una grande quantità di elementi: tra questi, spiccano sicuramente il concept elaborato dagli esperti stessi, il target di riferimento, il messaggio da lanciare e, non di certo ultimi, il brand in sé e i suoi valori. È dunque facile intuire che l’ideazione e la progettazione siano molto di più della fase iniziale di brainstorming che può portare alla definizione del concept.

La valutazione dei rischi, l’analisi dei costi e la prassi burocratica necessaria completano il quadro di progettazione. Nello specifico, non va dimenticata né la richiesta del permesso di occupazione del suolo pubblico, necessario per poter sistemare il mezzo aziendale là dove richiesto, né l’autorizzazione per gli eventi pubblici, contestuale alla prima e fondamentale per qualsiasi road show.

Infine, non si deve dimenticare che ogni road tour è, sostanzialmente, un evento e come tale va sponsorizzato sugli opportuni canali. Si fa qui riferimento soprattutto ai canali telematici, come i sempre più capillari social network e blog aziendali, ma anche a più dirette campagne di volantinaggio. In questo senso, i canali telematici potranno essere utilizzati anche per monitorare l’evento, sia durante che dopo la sua realizzazione, insieme ad altri indici capaci di analizzare il grado di fidelizzazione raggiunto e di curiosità suscitata nel pubblico.