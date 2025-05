Scioperi, giugno mese nero per i pendolari: saranno tre le giornate più critiche

PUBBLICITÀ

Giugno si preannuncia un mese molto difficile per chi deve viaggiare in Italia. Tra treni, aerei e trasporto pubblico locale, sono previste numerose agitazioni sindacali che coinvolgeranno sia il livello nazionale che quello regionale. Gli impatti varieranno in base al settore e alla zona, ma alcune giornate si preannunciano particolarmente critiche: 3, 13 e 20 giugno.

Sabato 1° giugno: si parte da Genova

Il primo sciopero del mese è fissato per sabato 1° giugno a Genova, dove la sigla CUB Trasporti ha indetto una fermata di 24 ore del trasporto pubblico locale. Sono previsti disagi su autobus, metropolitana e altri servizi urbani.

Lunedì 3 giugno: sciopero dei treni e stop in Sardegna

La giornata del 3 giugno sarà una delle più delicate. È previsto uno sciopero nazionale dei treni, indetto da COBAS Lavoro Privato e Coordinamento Ferrovieri. L’agitazione durerà 23 ore, dalle 00:01 alle 23:00, e coinvolgerà il personale addetto alla manutenzione di impianti e infrastrutture di RFI.

Fortunatamente, lo sciopero non riguarderà il personale di bordo e di macchina di Trenitalia, quindi i treni a lunga percorrenza e regionali dovrebbero essere garantiti, salvo imprevisti dell’ultima ora.

Sempre il 3 giugno, in Sardegna, è previsto uno sciopero di 4 ore dei lavoratori dell’ARST, l’azienda di trasporti regionali. Saranno interessati i bacini di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Le fasce orarie verranno definite localmente.

15-16 giugno: disagi in Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia

Un nuovo picco di disagi è atteso tra domenica 15 e lunedì 16 giugno: il personale della Direzione Business di Trenitalia sciopererà per 23 ore, dalle 3:00 del 15 giugno alle 2:00 del 16, nelle regioni di Piemonte e Valle d’Aosta.

A seguire, lunedì 16 giugno, sarà la volta della Lombardia, dove il personale Trenord incrocerà le braccia per altre 23 ore (dalle 3:00 del 16 alle 2:00 del 17 giugno). Si prevedono forti disagi su tutta la rete ferroviaria regionale, comprese le linee suburbane e i collegamenti con gli aeroporti.

Venerdì 20 giugno: sciopero generale nazionale

Il 20 giugno sarà la giornata più critica del mese. È previsto uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà anche il settore ferroviario. L’astensione dal lavoro inizierà giovedì 19 giugno alle 21:00 e proseguirà fino alle 21:00 di venerdì 20 giugno.

Lo stop potrebbe estendersi anche al trasporto pubblico locale e al comparto aereo, ma le modalità specifiche saranno confermate nelle prossime settimane.

Cosa fare: consigli per chi viaggia

Chi ha in programma viaggi in queste date dovrebbe consultare i siti ufficiali degli operatori (Trenitalia, Trenord, ARST, ecc.) per verificare eventuali treni garantiti o servizi minimi assicurati per legge.

È inoltre consigliabile valutare soluzioni alternative come monopattini, bici o scooter sharing, soprattutto nelle grandi città, dove l’impatto degli scioperi potrebbe essere più pesante.

In sintesi: le date da segnare in rosso

Sabato 1° giugno : Genova – TPL fermo 24 ore

Lunedì 3 giugno : sciopero nazionale RFI + ARST in Sardegna

Domenica 15 e lunedì 16 giugno : Trenitalia (Piemonte e Valle d’Aosta)

Lunedì 16 giugno : Trenord (Lombardia)

Venerdì 20 giugno: sciopero generale nazionale (treni, TPL e aerei)

Prepararsi con anticipo è il modo migliore per evitare disagi in un mese che si preannuncia complicato per la mobilità.

