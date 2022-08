Quarantena Covid, i giorni d’isolamento scenderanno da 7a 5

Riduzione del periodo di quarantena da 7 a 5 giorni per i soggetti positivi asintomatici, con un test negativo al quinto giorno. Sarebbe questo, secondo quanto si apprende, l’orientamento che le autorità sanitarie starebbero valutando in queste ore sulla base dell’andamento della curva dei contagi Covid in Italia. Passerebbe inoltre da 21 a 15 giorni il periodo massimo di isolamento in caso persista la positività al virus. Ciò sulla base della minore infettività trascorse due settimane. Ieri il Consiglio Superiore di Sanità si sarebbe riunito sulla questione.

Ok dal CSS, si attende la risposta del Ministero

Per il Consiglio superiore di sanità si può fare. E le nuove regole sulla quarantena potrebbero entrare in vigore nei prossimi giorni, se dal ministero della Salute arriverà una circolare in tal senso. La decisione non è automatica e il ministro Roberto Speranza è sempre rimasto cauto. Ma è difficile che si vada contro un parere del Css che lo stesso ministero aveva richiesto nelle scorse settimane, facendo slittare il provvedimento che per la verità era atteso già ad agosto. I tecnici e gli esperti del Consiglio superiore di sanità si sono riuniti lunedì: l’orientamento prevalente è dare il via libera a norme più morbide, calibrate sulle caratteristiche delle nuove varianti, sulla progressiva diminuzione della capacità infettiva del virus e sull’andamento attuale dei contagi. Nelle ultime 24 ore, i nuovi casi registrati in Italia sono stati 31.088 e 98 i pazienti deceduti.

Non sarà più necessario aspettare una settimana per ripetere il tampone

Il provvedimento principale dovrebbe riguardare la quarantena abbreviata per chi non ha febbre e altri sintomi compatibili con il Covid. Il periodo di isolamento per i positivi asintomatici passerebbe così dagli attuali 7 a 5 giorni. Per rientrare in comunità però servirà comunque un test con risultato negativo al quinto giorno di malattia. In caso contrario si dovrà restare ancora a casa, fino a nuovo tampone negativo. C’è anche chi ha avanzato l’ipotesi dell’abolizione totale del test di uscita con un “liberi tutti” dopo 5 giorni di isolamento, come accade negli Stati Uniti. Ma la decisione finale va in un’altra direzione.

Il periodo massimo di quarantena scende da 21 a 15 giorni

La seconda novità sarebbe la riduzione da 21 a 15 giorni del periodo massimo di quarantena nel caso di Covid lungo, ovvero di positività persistente. In questo caso si potrebbe uscire di casa, dopo due settimane di isolamento, nonostante il risultato ancora positivo di un tampone antigenico, molecolare o fai da te.