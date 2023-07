Corrono con i motocross fuori al Duomo di Napoli, la denuncia dei residenti

PUBBLICITÀ

Corse a tutta velocità su motorini da motocross in via Duomo condotti da adolescenti, con il serio rischio di investire i pedoni. Un’abitudine consolidatasi oramai da un mese nell’area dove si trova la Cattedrale di Napoli secondo quanto affermano i residenti, che chiedono l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Nelle immagini che InterNapoli.it propone, si vedono gruppi di ragazzini, non più di 14 o 15 anni d’età che soprattutto di pomeriggio e di sera si danno appuntamento su due ruote sportive e senza targhe. Una volta in sella a queste moto, danno il via e sfrecciano a tutta velocità per raggiungere via Foria e le altre vie limitrofe al Duomo per quelle che possono apparire come delle vere e proprie corse.

Impossibile non notarli e impossibile non essere preoccupati per l’incolumità di abitanti, turisti passanti che in un secondo rischiano di essere travolti da questo gruppo di giovanissimi che una volta in marcia sembrano non fermarsi dinanzi a nulla.

Le parole del consigliere municipale

Armando Simeone, consigliere alla Quarta Municipalità San Lorenzo-Vicaria, afferma: «Nella via della Cattedrale, dove c’è la Curia, è in pericolo la pubblica e privata incolumità per turisti e residenti. I minori in sella a questi scooter, senza targa e che non potrebbero nemmeno circolare in strada, fanno delle vere e proprie gare strombazzando mettendo in serio pericolo il quieto vivere del posto».

Simeone lancia un appello «alle forze dell’ordine perché intervengano. Ci sorprende anche che le telecamere poste in zona non siano riusciti a individuare questi ragazzi, alcuni anche di 12 anni, riaffidandoli alle famiglie anche per la stessa incolumità di tali giovani. Se le persone vedono, come mai non lo fanno neanche gli occhi elettronici?».