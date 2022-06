Raid armato ad Afragola, 5 colpi di pistola esplosi contro una Panda

Stanotte i residenti hanno sentito gli spari in corso Meridionale a Afragola, dopodiché si sono barricati in casa e hanno chiamato le forze dell’ordine. Come riporta il Mattino sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di Afragola che hanno avviato le indagini. Trovati cinque fori di proiettile calibro 7,65 sulla portiera di una Fiat Panda, parcheggiata in strada.

La proprietaria del veicolo è stata ascoltata dagli agenti ai quali avrebbe riferito di non aver subito minacce o tentativi d’intimidazione. Gli investigatori vaglieranno le immagini delle telecamere di videosorveglianza per arrivare ai responsabili del raid. Le indagini proseguono in queste ore.