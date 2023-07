Chiude per 3 giorni la rampa di Piscinola dell’Asse Melito-Scampia

PUBBLICITÀ

Il comune di Napoli ha imposto il divieto di transito veicolare lungo la rampa di uscita Piscinola su via Tancredi Galimberti dell’Asse perimetrale Melito-Scampia. L’ente consentirà così i lavori di manutenzione del verde ad opera di Napoli Servizi. Previsti tre giorni di chiusura della rampa: 21 e 28 luglio e 4 agosto nella fascia oraria 8-15.

Il percorso alternativo per raggiungere via Tancredi Galimberti, oltre alla viabilità interna proveniente dai Comuni limitrofi, è rappresentato dall’uscita su via Masoni ed il rientro sulla perimetrale in direzione Scampia da via Comunale vecchia di Miano.

Partiti lavori lungo la Domiziana, restringimenti e senso unico alternato

La strada statale Domiziana sarà oggetto di lavori con senso unico alternato, restringimento di carreggiata e chiusura di corsie sia verso Napoli sia verso Roma. Come riporta CasertaNews i lavori sono iniziati oggi alle 7:30 e interesseranno l’arteria fino al 21 luglio, alle ore 17:30. Si prevedono disagi alla circolazione, soprattutto, ora che la strada statale è maggiormente trafficata dai bagnanti diretti sul litorale domizio e su quello del basso Lazio tra Terracina, Formia e Gaeta.

Modifica della viabilità

E’ stato previsto il senso unico alternato, mediante impianto semaforico, nel tratto dal km 1+200 al km 14+220. Invece restringimento della carreggiata, sempre fino al 21 luglio, dalle 7:30 alle 17:30, per il tratto dal km 19+200 al km 32+100 sia in direzione Roma sia in direzione Napoli, con chiusura alternativa della corsia di marcia e di quella di sorpasso. Dunque i lavori interesseranno tutta la Domiziana che ricade nella provincia di Caserta e, in particolare, nei territori di Castel Volturno, Mondragone, Sessa Aurunca e Cellole.

Interventi che prevedono, soprattutto, le operazioni di carotaggio della pavimentazione, nell’ambito delle attività di controllo e verifica dopo i lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al risanamento delle pavimentazioni stradali e della relativa segnaletica orizzontale nel tratto dal km 1+200 al km 32+100.