Assalto al caveau della posta ad Ercolano, rapinati 40mila euro

Stamattina alle ore 9 circa una rapina è stata compiuta i danni di un ufficio postale in via Benedetto Cozzolino ad Ercolano. Secondo quanto si apprende da prime informazioni, quattro persone avrebbero minacciato il personale presente nell’ufficio portando via circa 40mila euro custodite in un caveau. Sul posto agenti del Commissariato di Portici-Ercolano.

Chiaiano: tenta una truffa in un ufficio postale. Denunciato.

Giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato Chiaiano, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso l’ufficio postale di corso Chiaiano poichè alcuni dipendenti avevano segnalato una persona che, dopo aver presentato un documento di riconsocimento falso, stava per effettuare un trasferimento di denaro.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno identificato l’uomo accertando che si era presentato presso l’ufficio postale per trasferire una somma di denaro da un conto già esistente ad uno nuovo ed aveva esibito un documento di riconoscimento la cui foto non corrispondeva a quella apposta sul documento acquisito in un altro ufficio postale.

Un 70enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per truffa, uso di atto falso, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.

‘Strade Sicure’ in aiuto di un gruppo di turisti: i militari sventano la rapina

Una rapina ai danni di un gruppo di turisti stranieri è stata impedita grazie all’intervento tempestivo di una pattuglia dell’Esercito Italiano. I militari erano impegnati nell’operazione “Strade Sicure”, nei pressi di Via Toledo, a Napoli, nella serata di ieri.

I passanti hanno segnalato la situazione di pericolo agli uomini delle forze armate, che sono intervenuti prontamente per porre fine al crimine in atto. Grazie alle informazioni fornite dai turisti coinvolti, i militari hanno individuato e bloccato il rapinatore. L’uomo si è poi rivelato essere anche armato di un coltello.

I militari, grazie alla loro azione decisa, hanno recuperato la refurtiva per poi consegnarla alle autorità competenti. L’intervento dell’Esercito Italiano in supporto alle operazioni di sicurezza sul territorio si conferma quindi fondamentale per garantire la tranquillità e la protezione dei cittadini e dei visitatori stranieri.

L’operazione “Strade Sicure” rappresenta un impegno costante e strategico delle forze armate italiane per contrastare il crimine e assicurare la sicurezza nelle zone più a rischio. Garantendo una presenza visibile e una risposta rapida in situazioni di emergenza. Questo ennesimo episodio di rapina sventata testimonia l’importanza di una collaborazione sinergica tra cittadini, forze dell’ordine e Esercito. In modo tale da contrastare con fermezza il dilagare di attività criminali che minano la serenità della collettività. La prontezza e l’efficacia dimostrate dall’intervento delle forze militari confermano il valore e l’importanza del lavoro svolto quotidianamente da uomini e donne in uniforme, che, attraverso il loro impegno e la loro dedizione, contribuiscono a garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini.