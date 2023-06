Il Teddy Shower arriva sul palco del Pizza Village, la pioggia di coriandoli stupisce il pubblico

PUBBLICITÀ

Ieri Giovanni Penza è stato presente sul palco del Napoli Pizza Village mostrando al pubblico dell’evento il Teddy Shower: si tratta di un gender reveal a tema orso. Una pioggia di coriandoli, esplosi dai cannoni, e i pupazzi di Bimbo&Bimba hanno stupido gli spettatori e i cantanti Fabio Rovazzi, Orietta Berti e Mario Forte.

IL VIDEO DEL TEDDY SHOWER

CHI E’ GIOVANNI PENZA

Si chiama Giovanni Penza, il suo nome non è molto noto ma la sua ‘invenzione’ ha fatto il giro d’Italia e anche d’Europa. Giovanni, dipendente della società ‘Rosmary Allestimenti’, è infatti colui che ha ideato e realizzato per la prima volta il Teddy Shower, E lo ha fatto per la prima volta realizzato una grande struttura a forma di orso fatta di palloncini, poi ha inserito un cannone sparacoriandoli. Da quel momento è nata la Teddy Shower mania. Tantissime famiglie, infatti, hanno chiesto la presenza della struttura alla loro festa. La ‘Rosmary Allestimenti’ organizza anche matrimoni, comunioni, battesimi, feste di laurea, feste a tema e noleggio di strutture di wedding.

Giovanni Penza ha girato l’Italia e l’estero con la sua idea. E’ stato infatti a Crotone, in Sicilia e a Malaga. L’ultima tappa è stata Capri, dove per la prima volta si è svolto un gender reveal alla napoletana con palloncini, fuochi e l’immancabile orso sparacoriandoli. Uno spettacolo che è piaciuto molto agli ospiti dell’Hotel San Michele della bella isola caprese. Infine la struttura è uscita anche in televisione in un noto programma Rai e sarà presente anche al cinema nel prossimo film di Tornatore.