Recovery Fund, vertice degli 8 Presidenti di Regione del Sud: “Ennesimo scippo del Nord al Mezzogiorno d’Italia”

Cresce l’attenzione per l’incontro degli otto Presidenti delle Regioni meridionali sull’attribuzione delle risorse europee Recovery Fund.

L’iniziativa fa seguito al confronto intercorso fra i Presidenti di diverse regioni meridionali, che hanno condiviso l’utilità di un incontro ad otto per definire una comune azione nei confronti delle autorità europee e nazionali. Sarà anche l’occasione per rivolgere un invito ai diversi gruppi parlamentari, europei e nazionali, per il rispetto della prioritaria destinazione delle risorse europee a programmi di coesione sociale e territoriale, finalizzati a rimuovere gli squilibri nello sviluppo economico e nei livelli occupazionale che oggi penalizzano fortemente le aree del Mezzogiorno.