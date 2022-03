Respinti all’ingresso, scendono in spiaggia con l’auto per partecipare all’aperitivo

È accaduto sulla spiaggia tra Licola e Varcaturo, nel Giuglianese: l’auto ha percorso la spiaggia per diversi metri, sotto lo sguardo incredulo dei presenti.

In spiaggia con l’auto per l’aperitivo

Non sono stati accettati nel locale sulla spiaggia per l’aperitivo, ma hanno deciso comunque di andarci. Per questo motivo hanno preso l’auto e hanno percorso la spiaggia, sotto lo sguardo attonito delle tante persone presenti. Dopodiché, non contenti, hanno pubblicato anche un video su TikTok.

La follia sulla spiaggia di Licola pubblicata su TikTok

Questa follia accade tra Licola e Varcaturo, nel Giuglianese, in provincia di Napoli, presumibilmente durante lo scorso weekend, a giudicare dalle molte persone presenti in spiaggia mentre l’auto passa loro accanto. Gli autori del gesto e del video, un gruppetto di ragazzi, lo hanno pubblicato sulla piattaforma social frequentata perlopiù da giovani e giovanissimi. A giustificare il gesto hanno scritto come didascalia: “Quando i buttafuori non ti vogliono far entrare all’aperitivo…“.

L’auto sulla spiaggia tra l’incredulità dei presenti

Il video dura meno di un minuto, durante il quale uno dei ragazzi che si trova sul sedile posteriore riprende dall’interno l’automobile che percorre la spiaggia. Si vede così il veicolo che raggiunge un tratto di spiaggia molto affollato. Per poi passare in mezzo a gruppetti di persone incredule. A quel punto si sente uno di loro domandarsi: “Perché ci guardano tutti, non si può andare in spiaggia con la macchina?“.

Il video diventato virale e pubblicato dal consigliere Borrelli

Da TikTok, il video ha fatto in breve il giro di vari social network ed è diventato virale. Arrivando, in poco tempo, anche all’attenzione del consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha condiviso le immagini sulla sua pagina, condannando l’accaduto.

L’episodio del SUV bloccato in mare

Non è la prima volta che le spiagge tra Licola e Varcaturo diventano protagoniste di episodi singolari. Già l’anno scorso un uomo in SUV era rimasto bloccato in acqua. La motivazione, stando a quanto dichiarato dal diretto interessato, fu la necessità di mettere alla prova l’autovettura appena acquistata.