Ragazzo di 15 anni trova portafoglio e lo restituisce, proprietaria lo invita nel suo ristorante ma arriva il conto

Un gesto di grande onestà e integrità è avvenuto recentemente a Riva del Garda, dove un ragazzo di 15 anni ha dimostrato grande senso civico. Mentre passeggiava in città, il giovane ha notato un portafoglio di lusso abbandonato su una panchina. Al suo interno, ha trovato un’ingente quantità di denaro in contanti, svariate carte di credito e i documenti personali della proprietaria e della sua famiglia.

15enne restituisce portafoglio

Senza esitazione, il giovane ha deciso di fare la cosa giusta. Ha chiesto aiuto a due passanti, anch’essi turisti, per contattare i carabinieri e restituire il portafoglio al legittimo proprietario. Grazie al loro intervento, la proprietaria del portafoglio è stata rapidamente rintracciata. Si trattava di una ristoratrice locale che, profondamente grata per l’onestà del ragazzo, ha voluto ricompensarlo con una mancia di 50 euro e ha invitato lui e la sua famiglia a cena nel suo ristorante, promettendo loro un pasto come ospiti della casa.

Tuttavia, la serata al ristorante ha riservato una spiacevole sorpresa. Dopo aver gustato la cena, la famiglia del ragazzo si è vista presentare il conto, contrariamente a quanto promesso. Nonostante la confusione, la famiglia ha accettato la situazione con educazione, senza sollevare alcuna obiezione. Tuttavia, l’episodio non è passato inosservato agli occhi degli abitanti locali, che hanno segnalato la discrepanza alla stampa.

Di fronte all’accaduto, il proprietario del ristorante ha spiegato che si è trattato di una svista dovuta alla stanchezza, assicurando che non vi era alcuna intenzione di venire meno alla promessa fatta. Per rimediare, ha invitato la famiglia a tornare al ristorante per un pranzo o una cena, questa volta davvero offerti dalla casa.

