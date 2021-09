Violenta rissa tra due famiglie all’interno del Centro commerciale Bennet di Carmagnola, in provincia di Torino. La scena è stata ripresa da alcuni passanti e postata dalla pagina Welcome to Favelas su Telegram.

All’inizio del video si notano due uomini, in evidente stato di agitazione, venire quasi alle mani. Solo l’intervento di persone terze impedisce a uno dei due di lanciare una sedia addosso all’altro. La rissa continua poi tra, presumibilmente, altri elementi delle due famiglie. Anche due donne sembrano arrivare alle mani, mentre i passanti osservano imperterriti senza intervenire.