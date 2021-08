Torna di nuovo protagonista con un video ai limiti della legge Rita De Crescenzo, l’oramai famosa tiktoker napoletana. La De Crescenzo ha pubblicato un video dove se la prende con ignoti, accusati di aver segnalato e fatto rimuovere alcuni suoi video dal web. “Io non faccio niente, non rompo le scatole a nessuno. Ci sarebbe voluto il mitra in mano, sarei dovuta venirvi a prendere casa per casa. La Rita De Crescenzo di una volta sarebbe venuta. Ma purtroppo ho conosciuto il Signore e mi sono ravveduta”, dice Rita De Crescenzo. “Fate quello che volete con me, ma non segnalate i video. Se fate così vi fate male, non sapete cosa avete conservato. Voi e le vostre generazioni. Non c’è l’ho con la brava gente, perché io sono una figlia di Dio e leggo la Bibbia. Vedete di finirla”.

Intanto lei su Instagram ha annunciato la sparizione per qualche giorno da TikTok attraverso i video di alcuni fans.

Rita De Crescenzo, oltre 600mila seguaci su TikTok

Tra tutti i profili sopra elencati, è difatti la più seguita con oltre 600mila follower e quasi 30 milioni di like su TikTok. Il suo nome, però, spesso è stato accostato a spiacevoli episodi accostati al nome di Napoli. A giugno, tanto per citare un esempio, ha bloccato il lungomare Caracciolo con una limousine per girare un video mentre ballava in strada. Ieri, invece, la donna ha affittato un gommone per raggiungere lo yacht a Capri lo yacht di Jennifer Lopez e Ben Affleck: prima cerca di comunicare con un uomo sulla mega barca: “C’è Jennifer? Jennifer, c’è? Se tu parli italiano, tu ascolta me. C’è Jennifer? Non c’è? E chi ci sta qua? Sta dormendo?”.

Alla fine, su quella barca, ci è salita. Ma a differenza di quanto credesse la De Crescenzo, non era la barca di JLo. Basta vedere la bandiera a poppa. La bandiera che si trova sullo yatch dei Bennifer è di Saint Vincent e Grenadine, mentre quella dello yatch pubblicato da Rita De Crescenzo è della Nuova Zelanda.