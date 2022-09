Rogo al centro commerciale a Marcianise, clienti evacuati

Ieri sera verso le ore 20:30 due squadre di Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, una proveniente dalla sede centrale del Comando e una dal distaccamento di Marcianise, sono intervenute all’interno del centro “BCE Outlet” adiacente al centro commerciale “Campania” allertati per un incendio sviluppatosi all’interno di un esercizio commerciale di ristorazione. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato i vari ambienti del centro commerciale completamente invasi dal fumo con le persone già evacuate dal personale di sicurezza del centro commerciale, con l’incendio che si era sviluppato nella cucina del ristorante posto al primo piano. In aiuto è intervenuto anche l’impianto antincendio sprinkler facendo in modo che l’incendio rimanesse circoscritto fino all’intervento di spegnimento dei Vigili del Fuoco.