Ruba borse, vestiti e 1600 euro a Capri: intercettato al porto di Napoli dalla polizia

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale erano impegnati nel servizio di controllo del territorio. Quando, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il varco “Pisacane” di lato calata Porta di Massa del porto di Napoli per una segnalazione. Secondo quanto riportato, una persona a bordo di un traghetto proveniente da Capri che si era resa responsabile di un furto in un negozio dell’isola.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Capri, poco prima, erano intervenuti presso l’esercizio commerciale dove, grazie anche alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stesso, avevano accertato che un uomo aveva asportato una borsa dal negozio per poi imbarcarsi su un traghetto diretto a Napoli; pertanto gli operatori hanno bloccato l’uomo all’arrivo del traghetto trovandolo in possesso della borsa, di alcuni capi di abbigliamento, di un profumo, di un orologio e di un’altra borsa con 1600 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Un 43enne iracheno con precedenti di polizia è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione; infine, la borsa è stata restituita alla responsabile dell’attività commerciale.