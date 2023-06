Una breve tregua dal caldo torrido, presto tornerà l’ondata di aria fresca

PUBBLICITÀ

Il caldo di questi giorni è destinato ad attenuarsi. E’ confermato, infatti, il transito di un fronte d’aria fresca.

Caldo torrido

L’apice dell’anticiclone africano è in queste ore sull’Italia, con la temperature che salirà ancora fino a domani. Il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara conferma che “sulle zone interne del centrosud sono previsti picchi fino a 36-38°C, fino a oltre 34-35°C anche in Pianura Padana, ma sulle Isole Maggiori e in particolare sulla Sardegna si potranno raggiungere anche i 40°C. Si farà sentire l’afa per gli elevati tassi di umidità, soprattutto in Val Padana e nei grandi centri urbani, dove si soffrirà anche durante le ore serali. In alcuni casi avremo le cosiddette ‘notti tropicali’, ossia nottate in cui le temperature non scenderanno sotto i 21-22°C e questo in particolare ancora una volta sulle grandi città e in generale sui settori costieri”.

Tregua dal caldo

Partendo dalle regioni del Nord e da parte del Centro, a suon di temporali, farà perdere alcuni gradi alle colonnine di mercurio.

Come si apprende da “Il Meteo” “Nel corso di Sabato 24 Giugno toccherà infatti anche alle aree adriatiche centro-meridionali vedere le colonnine di mercurio perdere diversi gradi, visto che il fronte d’aria fresca scivolerà proprio verso questi settori.

In seguito, l’alta pressione, già da Domenica 25 cercherà di ricucire il piccolo strappo subito anche se, almeno in un primo momento, non pare in grado di riportare il grande caldo intenso che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni.

Anzi, dando poi uno sguardo più in là, ci sono le condizioni affinché, nel corso della prossima settimana, altri disturbi temporaleschi possano provocare degli scossoni sul fronte termico.”

“Dopo un inizio di prossima settimana destinato ad essere ancora molto caldo e soleggiata, la data di svolta da segnare sul calendario è quella di Giovedì 29 Giugno. Proprio negli ultimi giorni del mese, infatti, le condizioni meteo sono previste in peggioramento: ci aspettiamo l’arrivo di intense precipitazioni anche sotto forma temporalesca a partire dal Nord. Attenzione perché a causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell’atmosfera trasportati in precedenza dall’anticiclone “Scipione”) e dei forti contrasti tra masse d’aria completamente diverse, si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare localmente forti colpi di vento e grandinate”.