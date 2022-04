L’ex moglie scopre il tradimento e lui la investe, nei guai il giocatore del Boca Junior

Eduardo Salvio, giocatore del Boca Junior ex di Atletico Madrid e Benfica, è finito nei guai giudiziari. Il calciatore 32enne è accusato di violenza di genere dopo un brutto episodio che l’ha coinvolto insieme all’ex moglie. Quest’ultima, infatti, lo ha denunciato alle autorità di Buenos Aires da Magalì Aravena, a pochi giorni di distanza dalla decisione di separarsi.

L’episodio

La donna, secondo la ricostruzione del verbale di denuncia, recatasi a casa per chiarire alcune questioni irrisolte, avrebbe sorpreso il calciatore in auto in compagnia di un’altra: alla vista della ex moglie, Salvio avrebbe messo in moto il veicolo colpendola con una ruota alla gamba destra, facendola cadere sull’asfalto e dandosi alla fuga.