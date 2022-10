Nuovo ergastolo per Sandokan, aveva ordinato un omicidio con un ‘pizzino’

La Corte d’Appello di Napoli ha condannato all’ergastolo, l’ennesimo, il capo dei Casalesi Francesco Schiavone detto “Sandokan”, uno degli irriducibili del clan. Avrebbe ordinato con un “pizzino” l’omicidio di Giovanni Parente, imprenditore funebre che osò opporsi al monopolio del clan nel settore del “caro estinto”.

L’ASCOLTO IN SILENZIO DEL VERDETTO

Collegato in videoconferenza dal carcere in cui è detenuto, Sandokan ha ascoltato e accettato in silenzio il verdetto, l’ennesimo ergastolo della sua vita. Non una parola, a differenza di Michele Zagaria che invece è solito intervenire e discutere nei processi in cui è imputato. Con lui, è stato condannato all’ergastolo anche l’omonimo cugino, Francesco Schiavone detto “Cicciariello”, che a differenza del primo si è dissociato dai fatti del clan senza però mai avviare un percorso di collaborazione con la giustizia.

L’OMICIDIO PARENTE

Nel corso del processo, Cicciariello ha ammesso la propria responsabilità nell’omicidio. Sandokan e il cugino furono assolti in primo grado per il delitto, che avvenne nel 1996 a Santa Maria la Fossa, dell’imprenditore funebre Giovanni Parente. Il delitto, come è emerso dal processo, fu commesso perché Parente aveva deciso di effettuare un funerale che non gli sarebbe dovuto spettare in quella zona, per questioni di possesso del territorio. Sandokan e il cugino decisero dunque di punire Parente per la presunta violazione dell’accordo. Ad incastrare Sandokan fu un “pizzino”, mai rinvenuto ma di cui hanno riferito pentiti del clan ritenuti attendibili, inviato al cugino in cui rimarcò i problemi che stavano emergendo nel Basso Volturno, area controllata da Cicciariello, proprio relativi al settore delle agenzie funebri. Per gli inquirenti la missiva era un esplicito segnale ai suoi sottoposti affinché eliminassero Parente.