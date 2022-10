Enzo Gragnaniello, le prime parole dopo il ritorno a casa fanno commuovere i fans

Enzo Gragnaniello sta bene. Il cantautore napoletano, colpito da un infarto la scorsa settimana durante un concerto, è stato operato d’urgenza all’Ospedale Sant’Anna e Sebastiano di Caserta.

IL RINGRAZIAMENTO VIA SOCIAL ALL’EQUIPE MEDICA

Ora che è tornato a casa, Enzo Gragnaniello ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook attraverso cui comunica a tutti il buon esito della vicenda.

Ecco il messaggio: “Ciao a tutti, volevo informarvi che ora sto bene e sono a casa. Grazie a tutti coloro che sono stati in ansia per me e mi sono stati vicino con infinito affetto. Inoltre ringrazio i ragazzi del primo soccorso che erano dietro al palco la sera dell’11 Ottobre, il 118 e un grazie infinito al Cardiologo Rocco Perrotta che è intervenuto la notte in cui sono stato male, a tutta l’equipe del reparto di cardiologia dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta (Utic e cardiologia universitaria). Un bacio a tutti e ci vediamo presto!”